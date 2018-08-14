ОБЗОР: «Почта России» в I полугодии снизила чистый убыток по РСБУ на 25%, до 4,1 млрд руб

МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток «Почты России» в первом полугодии составил 4,071 миллиарда рублей, сократившись на 25,3% с 5,453 миллиарда рублей за аналогичный период 2017 года, свидетельствует отчетность компании.

"Сезонный характер деятельности предприятия определяет умеренный результат в первом полугодии по сравнению со вторым. В текущем году, помимо сезонных колебаний деловой активности, возникновение убытка, в первую очередь, обусловлено ростом фонда оплаты труда (1 миллиард рублей) в результате повышения на 6,4% средней заработной платы работников в первом полугодии 2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что опережает темп роста инфляции на 4,1 п.п. ", — пояснили РИА Новости в пресс-службе «Почты России».

В компании отметили, что в целом расходы на персонал достигают 58% всех затрат в структуре себестоимости предприятия и оказывают значительное влияние на динамику финансовых результатов.

"Учитывая рост деловой активности во втором полугодии, предприятие рассчитывает получить положительный финансовый результат по результатам деятельности", — сказали в компании.

РОСТ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Выручка почтового оператора в январе-июне составила 87,186 миллиарда рублей, увеличившись на 7,8%. В том числе доходы от услуг почтовой связи составили 65,395 миллиарда рублей (рост на 5,8%), от торговой деятельности — 11,616 миллиарда рублей (рост на 15,7%), от денежного посредничества — 4,73 миллиарда рублей (снижение на 0,8%), от прочей деятельности — 5,445 миллиарда рублей (рост на 29,2%).

Как пояснили в пресс-службе компании, увеличение выручки обусловлено ростом эффективности деятельности и увеличением среднемесячной выработки на одного работника на 10%, в том числе за счет постоянного увеличения объемов входящих международных почтовых отправлений. По итогам первого полугодия 2018 года «Почта России» обработала 191,3 миллиона международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что почти на 30% превышает показатель первого полугодия 2017 года (147 миллионов штук).

Ключевым драйвером роста доходов стал посылочный бизнес. За первое полугодие выручка от посылочного бизнеса возросла на 26% — до 23,3 миллиарда рублей. При этом, выручка от почтового бизнеса выросла на 6% — до 38,6 миллиарда рублей.

В первом полугодии 2018 года «Почта России» получила доходы в виде инфраструктурного платежа от Почта Банка в размере 2,1 миллиарда рублей (с НДС). По результатам 2017 года Почта Банк также выплатил дивиденды «Почте России» в размере 500 миллионов рублей.

Себестоимость выросла на 4,6% — до 84,113 миллиарда рублей. В том числе себестоимость услуг почтовой связи составила 68,481 миллиарда рублей (рост на 3%), торговой деятельности — 7,518 миллиарда рублей (рост на 14,8%), денежного посредничества — 3,753 миллиарда рублей (снижение на 0,6%), прочей деятельности — 4,362 миллиарда рублей (рост на 19,8%).

Коммерческие расходы «Почты России» в январе-июне составили 5,466 миллиарда рублей, увеличившись на 10,5%.

Валовая прибыль возросла в 7,7 раза — до 3,073 миллиарда рублей. Убыток от продаж упал в 1,9 раза — до 2,393 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения сократился в 1,5 раза — до 4,096 миллиарда рублей.

ФГУП «Почта России» ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Оно обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту», составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). «Почта» имеет складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 800 собственных вагонов. По итогам 2017 года выручка «Почты России» от операционной деятельности выросла на 8,1% и составила 178,1 миллиарда рублей.