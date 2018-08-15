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США оштрафовали британский банк почти на 5 млрд долларов
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США оштрафовали британский банк почти на 5 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американский минюст сообщил о рекордном штрафе в отношении британского банка Royal Bank of Scotland Group в связи с кризисом 2008 года.
Банк должен выплатить 4,9 млрд долларов. Это крупнейший штраф в отношении банка, за действия, спровоцировавшие кризис, передает РИА «Новости».
Ведомство сообщило, что банк между 2003 годом и 2005 годом подкреплял свои сделки ипотечными кредитами «с высоким риском дефолта», вводя при этом в заблуждение инвесторов «по гарантированию размещения ценных бумаг и выпуску ценных бумаг, привязанных к ипотечному кредитованию». Банк свою вину отрицает.
В июне немецкий банк Deutsche Bank был оштрафован департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк на 205 млн долларов.
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