США оштрафовали британский банк почти на 5 млрд долларов

Американский минюст сообщил о рекордном штрафе в отношении британского банка Royal Bank of Scotland Group в связи с кризисом 2008 года.

Банк должен выплатить 4,9 млрд долларов. Это крупнейший штраф в отношении банка, за действия, спровоцировавшие кризис, передает РИА «Новости»

Ведомство сообщило, что банк между 2003 годом и 2005 годом подкреплял свои сделки ипотечными кредитами «с высоким риском дефолта», вводя при этом в заблуждение инвесторов «по гарантированию размещения ценных бумаг и выпуску ценных бумаг, привязанных к ипотечному кредитованию». Банк свою вину отрицает.