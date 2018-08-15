В июле цены на жилье в Китае сохранялись стабильными

Пекин, 15 августа / Синьхуа / — В июле этого года цены на жилье в крупных городах Китая в основном оставались стабильными на фоне продолжения китайским правительством мер по предотвращению спекуляций на рынке недвижимости. Об этом сообщило в среду Государственное статистическое управление КНР.

Согласно данным Госстата, в июле цены на новое жилье в 4 городах первой линии, включая Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, повысились на 0,2 проц. в годовом исчислении. А в июне они остались почти неизменными. -0-