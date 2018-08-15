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В июле цены на жилье в Китае сохранялись стабильными
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В июле цены на жилье в Китае сохранялись стабильными 

ИА Синьхуа 20 минут назад
Пекин, 15 августа /Синьхуа/ — В июле этого года цены на жилье в крупных городах Китая в основном оставались стабильными на фоне продолжения китайским правительством мер по предотвращению спекуляций на рынке недвижимости. Об этом сообщило в среду Государственное статистическое управление КНР.
Согласно данным Госстата, в июле цены на новое жилье в 4 городах первой линии, включая Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, повысились на 0,2 проц. в годовом исчислении. А в июне они остались почти неизменными. -0-
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