Ещё
Средний чек покупок к учебному году вырос на 23%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.79
75.75
75.89
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
72.20
+0.00 Золото
1187.58
+0.00 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1323
–0.0336
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Средний чек покупок к учебному году вырос на 23% 

Авторадио 1 час назад
Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с 2017 годом. Сумма одной покупки в магазине составила 2,1 тыс. рублей пишут «Известия». Самая высокая стоимость зафиксирована у школьной формы, средний чек на приобретение которой составил 1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем в июле 2017 года. В Ростовской и Костромской областях, а также в республиках Мордовия, Хакасия и Чечня спрос подскочил более чем в три раза. Больше всего на школьные принадлежности потратили жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии, где средний чек превышал 3,5 тыс. рублей.
Авторадио: последние новости
Российским студентам вернут образовательные кредиты Цены на авиабилеты за границу могут вновь вырасти Минтранс прогнозирует рост цен на авиабилеты из-за подорожания топлива
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным45
Что будет с рублем: названы два сценария88
Чем обернулся ЧМ для России55
Доллар доигрался337
Российский рынок жилья ждет адский рост цен443
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение