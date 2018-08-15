Средний чек покупок к учебному году вырос на 23% 

Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с 2017 годом. Сумма одной покупки в магазине составила 2,1 тыс. рублей пишут «Известия». Самая высокая стоимость зафиксирована у школьной формы, средний чек на приобретение которой составил 1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем в июле 2017 года. В Ростовской и Костромской областях, а также в республиках Мордовия, Хакасия и Чечня спрос подскочил более чем в три раза. Больше всего на школьные принадлежности потратили жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии, где средний чек превышал 3,5 тыс. рублей.