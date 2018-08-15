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«Газпром» ставит рекорды: корпорация наращивает прибыль
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«Газпром» ставит рекорды: корпорация наращивает прибыль 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщила компания в своем ежеквартальном отчете.
Этот показатель является максимальным для полугодовой прибыли головной компании за последние 6 лет — с 2012 года (тогда было заработано 382 млрд рублей).
Выручка выросла на 18% — до 2,473 трлн рублей — на фоне увеличения выручки от продажи газа на 22%. На российском рынке выручка от продажи газа увеличилась на 10% за счет увеличения на 6% объемов реализации газа и цены; на территории бывшего СССР выросла на 7% за счет увеличения объемов продаж газа на 6%; по странам дальнего зарубежья увеличилась на треть за счет роста объемов продаж газа 6,5% и средней расчетной цены продажи газа.
Помимо роста выручки на подъем чистой прибыли повлияло сокращение отрицательного сальдо прочих доходов и прочих расходов.
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