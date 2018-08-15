Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23%

Средняя сумма одной покупки составляет около 2,1 тысячи рублей, свидетельствуют данные «ОФД Платформа» — оператора фискальных данных Сбербанка . Самой дорогой покупкой стала школьная форма и брюки для мальчиков.

В перечень из десяти самых популярных приобретений перед началом нового учебного года, помимо школьной формы, вошли, принадлежности для обучения, а также предметы одежды и канцелярские товары.

Средний чек на покупку школьной формы составил 1,8 тысячи рублей — на 12,5 процента больше, чем в июле 2017 года. Второе место по дороговизне заняли детские брюки со средней ценой почти 1,4 тысячи рублей, цена выросла на 14 процентов. Затем идут рюкзак — 930 рублей, подорожал на 13 процентов, блузка — 670 рублей — на 17 процентов, пенал — 640 рублей — на 28 процентов. Больше всего выросли цены на детские футболки — на 77 процентов, до 390 рублей и настольные лампы — на 42 процента, до 330 рублей.

Больше всего на школьные принадлежности в июле этого года потратили жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии, средний чек — более 3,5 тысячи рублей, сообщает газета «Известия»

Отмечается также, что родители начали раньше покупать товары к школе, чтобы успеть на распродажи. В последние две недели июля число покупок школьных товаров выросло на 70 процентов по сравнению с последними двумя неделями июня. А в 2017 году этот показатель составлял 20 процентов.

В целом рост стоимости товаров для учебы в 2018 году был меньше, чем в прошлом. В Минэкономразвития отметили, что одежда для детей школьного возраста подорожала на 2,4 процента, а обувь — на 3,4 процента.

Ранее Роскачество определило лучших производителей школьной формы. В ходе исследования специалисты ведомства оценили качество школьных брюк для мальчиков 62 самых популярных на российском рынке торговых марок. Кроме того, специалисты пояснили, от чего зависит цена на одежду для учебы.