Нижегородская область привлечет около 30 млрд рублей федеральных средств в 2018 году

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Регион подал заявки на участие в 18 из 29 госпрограмм РФ, в которых предполагается участие регионов. Сумма заявленных областью федеральных средств на 2018 год составляет 29,7 млрд рублей, из них подтверждено практически 29,6 млрд рублей.

За I полугодие 2018 года в область поступило 11,4 млрд рублей федеральных средств. В частности, 2,3 млрд рублей получены на социальную поддержку граждан (оплата временной нетрудоспособности и в связи с материнством, оплата части стоимости услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, выплаты при рождении детей и другие), 1,3 млрд рублей — на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба (свалка промышленных отходов «Черная дыра», шлаконакопитель «Белое море», полигон твердых бытовых отходов «Игумново»), 708,1 млн рублей — на благоустройство парков и дворовых территорий, 677,5 млн рублей — на сельское хозяйство (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку растениеводства, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, возмещение части процентной ставки по займам в агропромышленном комплексе), 664,6 млн рублей — на развитие здравоохранения (оказание специализированной помощи, обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и лечебным питанием), 645,5 млн рублей — на строительство метрополитена, 175,7 млн рублей — на охрану, защиту и воспроизводство лесов.