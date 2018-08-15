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Самая большая квартира в Тюмени выставлена на продажу
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Самая большая квартира в Тюмени выставлена на продажу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сайте недвижимости N1.RU обновили объявление о продаже самой большой квартиры в Тюмени — площадью 343,5 квадратных метра. Эту квартиру начали продавать еще 1 июня, но на нее до сих пор не нашлось покупателя.
Это двухуровневая квартира, в которой есть водопад с подсветкой и даже большой спортивный зал. Она находится в девятиэтажном доме на улице Герцена. Стоимость этого объекта недвижимости составляет 13 миллионов рублей.
Если оценивать размер этой квартиры, то он примерно соответствует большому загородному дому или шести обычным двухкомнатным квартирам, сообщили специалисты по недвижимости.
Средняя стоимость квартир, в которых более пяти комнат, на текущий момент составляет 7,5 миллиона рублей. Причем цены постепенно падают: за год средняя стоимость таких больших квартир сократилась на 30 процентов.
Сейчас в продаже 44 пятикомнатных квартир, самая дешевая из них стоит менее трех миллионов рублей, а самая дорогая — 35 миллионов.
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