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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 1 час назад
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,33% и составил 2275,28 пункта.
Индекс РТС просел на 0,15%, до 1 079,93 пункта.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до $72,3 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до $66,72 за баррель.
На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.
В частности, курс доллара вырос на 16 коп. и составил 66,5 руб.
Курс евро вырос на 15 коп., до 75,44 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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