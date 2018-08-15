Фондовый рынок России открылся снижением

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Московской биржи снизился на 0,33% и составил 2275,28 пункта.

Индекс РТС просел на 0,15%, до 1 079,93 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до $72,3 за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,48%, до $66,72 за баррель.

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 16 коп. и составил 66,5 руб.

Курс евро вырос на 15 коп., до 75,44 руб.

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