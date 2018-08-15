ФорБанк снизил ставки по ряду депозитов в рублях

ФорБанк понизил ставки по некоторым рублевым вкладам.

«Срочный накопительный+» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367, 550 и 735 дней) открывается под 3,5-6,5% годовых (прежде — под 4—6,65%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Удобного» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) составит 3,5—6,15% (ранее — 3,75—6,25%), а «Элитного+» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) — 6,5% годовых (вместо 6,55%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Пенсионный универсальный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 5,75% годовых (ранее — под 6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.