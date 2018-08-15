Игорный бизнес принёс бюджету Московской области почти 17 млн рублей за полгода

Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области за первую половину 2018 года составила почти 17 млн рублей. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета, размещенном на сайте открытого бюджета Московской области. Согласно отчёту, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 16,91 млн рублей. Сумма налоговых поступлений за июнь в бюджет региона составила 4 млн рублей.

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