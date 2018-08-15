Ещё
Игорный бизнес принёс бюджету Московской области почти 17 млн рублей за полгода
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
66.58
75.40
75.52
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.98
–0.50 Золото
1187.80
–0.03 РТС
1079.64
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1321
–0.0338
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Игорный бизнес принёс бюджету Московской области почти 17 млн рублей за полгода 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области за первую половину 2018 года составила почти 17 млн рублей. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета, размещенном на сайте открытого бюджета Московской области. Согласно отчёту, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 16,91 млн рублей. Сумма налоговых поступлений за июнь в бюджет региона составила 4 млн рублей.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
Чемпионат.com: последние новости
Игорный бизнес принёс бюджету Самарской области более 3 млн рублей за полгода Игорный бизнес принёс бюджету Крыма более 5 млн рублей за полгода Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области 4,7 млн рублей за полгода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым лишился Visa и MasterCard227
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине278
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным260
Доллар доигрался342
Как Китай забирает Украину за долги
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение