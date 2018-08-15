Акибанк уменьшил ставки по вкладам в рублях

Татарстанский Акибанк понизил ставки по вкладам в рублях в среднем на 0,25 процентного пункта.

Депозит «Пенсионный — 367» открывается под 6—6,5%, а «Пенсия» — под 6,25—6,75%. Пороговые суммы составляют 10 рублей, 50 тыс., 100 тыс. рублей, срок — год. Проценты по двум вкладам выплачиваются в конце срока.

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«Накопительный» (на три года) доступен в данный момент в сумме от 100 тыс. рублей под 6,25% годовых, от 1 млн рублей — под 6,5%. Проценты выплачиваются раз в полгода.

Вклад «С частичным изъятием!» привлекается под 5,25—6,25% годовых в зависимости от суммы (пороговые значения равны 10 тыс., 100 тыс., 500 тыс., 1 млн рублей). Срок размещения — полгода.

«Пенсионный — Стандарт» предполагает три периода начисления процентов со ставками 5,25—5,75% годовых при сумме вложения от 100 рублей, 5,75—6,25% — при сумме от 20 тыс., 6—6,5% — при сумме от 100 тыс. рублей. Ставки за весь год нахождения средств на счете для трех суммовых диапазонов равны 5,57%, 6,06% и 6,31%.

Проценты по двум депозитам выплачиваются ежемесячно.

Вклады пополняемые.