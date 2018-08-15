НБКИ: Средний размер потребкредита в Москве в апреле-июне вырос на 13,3% — до 492 тыс. руб.

Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в Москве в апреле-июне 2018 г. за год вырос на 13,3% — до 492 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, во II квартале 2018 г. средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 196,8 тыс. руб. По сравнению со II кварталом 2017 г. данный показатель увеличился на 35,5% или на 51,6 тыс. руб. (во II квартале 2017 г. — 145,2 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в средний размер выданных потребкредитов в Москве в апреле-июне 2018 г. составил 491 тыс. 981 руб., что на 13,3% превышает показатель II квартала 2017 г. (434 тыс. 391 руб.). В Московской области средний размер выданных потребкредитов в апреле-июне текущего года составил 342 тыс. 452 руб., что на 17,6% больше, чем во II квартале 2017 г. (291 тыс. 234 руб.).

«Во II квартале 2018 г. самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге (325 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (300,6 тыс. руб.) и Ленинградской области (232,5 тыс. руб.). В свою очередь наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов во II квартале 2018 г. был зафиксирован в Алтайском крае (118,1 тыс. руб.), Кемеровской области (135,6 тыс. руб.), Удмуртской Республике (142,6 тыс. руб.), а также в Ульяновской (143,9 тыс. руб.) и Кировской (144,4 тыс. руб.) областях», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что при этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов во II квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали Белгородская (рост на 96,1%), Ленинградская (рост на 80,5%), Вологодская (рост на 77,2%) и Владимирская (рост на 63,7%) области, а также Санкт-Петербург (рост на 55,8%). Меньше всего размер выданных потребкредитов увеличился в Астраханской области (рост на 5,2%), Республике Саха (Якутия) (рост на 11,2%), Москве, а также в Ростовской (рост на 16,8%) и Московской областях.