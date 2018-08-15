Инфляция в Великобритании ускорилась впервые за восемь месяцев

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Инфляция в Великобритании в июле ускорилась впервые за восемь месяцев, чему способствовал рост цен на автомобильное топливо, транспортные услуги, компьютерные игры и продукты питания. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: EPA/ANDY RAIN

Потребительские цены в Великобритании повысились на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Июльский показатель совпал с ожиданиями аналитиков.

Ранее инфляция держалась на уровне 2,4% в течение трех месяцев подряд.

Банк Англии ранее в августе повысил процентные ставки. Регулятор прогнозировал, что инфляция ускорится до 2,6% в июле, а затем замедлится.

Центробанк ожидает, что инфляция снизится до уровня чуть выше целевого показателя в 2% через два года на фоне постепенного повышения стоимости заимствований.

Базовая инфляция в Великобритании в прошлом месяце осталась на уровне 1,9%. Индекс CPI Core не учитывает цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители.

Повышательное давление на инфляцию было компенсировано некоторым снижением стоимости финансовых услуг, а также падением цен на одежду и обувь на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно заметным было падение цен на женскую одежду.

Рост розничных цен в июле замедлился до 3,2% в годовом выражении. Индекс RPI используется британскими работодателями в процессе переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI обусловлена учетом затрат на жилье в RPI, а также разными весами авиатарифов, страхования и цен на бензин.

Отдельные данные ONS показали, что цены на жилье в Великобритании в июне выросли на 3% в годовом выражении, минимальными темпами с августа 2013 года. Худшая динамика была зафиксирована в Лондоне, где цены на жилье снизились на 0,7% — это максимальное падение с 2009 года.