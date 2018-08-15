Ещё
Инфляция в Великобритании ускорилась впервые за восемь месяцев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.51
$
67.00
75.51
75.98
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.61
–0.03 Золото
1187.80
–0.03 РТС
1064.67
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1325
–0.0335
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Инфляция в Великобритании ускорилась впервые за восемь месяцев 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Инфляция в Великобритании в июле ускорилась впервые за восемь месяцев, чему способствовал рост цен на автомобильное топливо, транспортные услуги, компьютерные игры и продукты питания. Об этом сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/ANDY RAIN
Потребительские цены в Великобритании повысились на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Июльский показатель совпал с ожиданиями аналитиков.
Ранее инфляция держалась на уровне 2,4% в течение трех месяцев подряд.
Банк Англии ранее в августе повысил процентные ставки. Регулятор прогнозировал, что инфляция ускорится до 2,6% в июле, а затем замедлится.
Центробанк ожидает, что инфляция снизится до уровня чуть выше целевого показателя в 2% через два года на фоне постепенного повышения стоимости заимствований.
Базовая инфляция в Великобритании в прошлом месяце осталась на уровне 1,9%. Индекс CPI Core не учитывает цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители.
Повышательное давление на инфляцию было компенсировано некоторым снижением стоимости финансовых услуг, а также падением цен на одежду и обувь на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно заметным было падение цен на женскую одежду.
Рост розничных цен в июле замедлился до 3,2% в годовом выражении. Индекс RPI используется британскими работодателями в процессе переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI обусловлена учетом затрат на жилье в RPI, а также разными весами авиатарифов, страхования и цен на бензин.
Отдельные данные ONS показали, что цены на жилье в Великобритании в июне выросли на 3% в годовом выражении, минимальными темпами с августа 2013 года. Худшая динамика была зафиксирована в Лондоне, где цены на жилье снизились на 0,7% — это максимальное падение с 2009 года.
Вести Экономика: последние новости
МЭР предложило дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году США: фондовые индексы позитивно восприняли отчеты компаний "Аэрофлот" дорожает на Мосбирже после сообщения о выкупе акций у миноритариев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта цель «улучшения» пенсионной системы462
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине
Ужин ценой в 23 пенсии4
Крым лишился Visa и MasterCard
Доллар доигрался
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение