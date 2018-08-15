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Акции «Аэрофлота» выросли на 6% на новостях о планах выкупа бумаг
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Акции «Аэрофлота» выросли на 6% на новостях о планах выкупа бумаг 

Rambler News Service 1 час назад
Обыкновенные акции компании «Аэрофлот — российские авиалинии» выросли на 5,97% — до 113,6 руб. за бумагу номиналом 1 рубль — на торгах на Московской бирже 15 августа, следует из материалов биржи.
В начале торгов акции достигали 115,75 руб. за бумагу, а количество сделок составило более 8 тыс.
Ранее «Аэрофлот» сообщил о планах направить 7,03 млрд руб. на выкуп 47,81 млн своих акций (4,3%) у акционеров, которые проголосовали против сделки лизинга на 50 самолетов МС-21-300 или не приняли участия в голосовании.
25 июня акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании проголосовали за сделку о получении в лизинг 50 новых самолетов МС-21-300, сообщало RNS. Сумма сделки составляет $5,3 млрд и, помимо суммарных лизинговых платежей ($3,6 млрд), включает в себя также резервы на техническое обслуживание ($1,7 млрд).
Уставный капитал «Аэрофлота» состоит из 1 млрд 110 млн 616,299 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.
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