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Прожиточный минимум в Ростовской области увеличили на 260 рублей
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Прожиточный минимум в Ростовской области увеличили на 260 рублей 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростовской области был установлен новый размер прожиточного минимума. Это следует из материалов, опубликованных накануне на портале правовой информации. Вместо 9554 рублей он стал 9816 рублей — то есть на 260 рублей больше. «Для трудоспособного населения в месяц необходимо минимум 10 412 рублей (10 138 рублей — в I квартале 2018), для пенсионеров — 7941 рубль (раньше — 7731 рубль), для детей — 10 413 рублей (против 10 111 рублей в I квартале 2018)», — сообщается в документе. Напомним, что размер установленного в регионе прожиточного минимума влияет на размер социальных пособий, выплат и других видов материальной поддержки для малоимущих семей на Дону.
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