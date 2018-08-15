Прожиточный минимум в Ростовской области увеличили на 260 рублей

В Ростовской области был установлен новый размер прожиточного минимума. Это следует из материалов, опубликованных накануне на портале правовой информации. Вместо 9554 рублей он стал 9816 рублей — то есть на 260 рублей больше. «Для трудоспособного населения в месяц необходимо минимум 10 412 рублей (10 138 рублей — в I квартале 2018), для пенсионеров — 7941 рубль (раньше — 7731 рубль), для детей — 10 413 рублей (против 10 111 рублей в I квартале 2018)», — сообщается в документе. Напомним, что размер установленного в регионе прожиточного минимума влияет на размер социальных пособий, выплат и других видов материальной поддержки для малоимущих семей на Дону.