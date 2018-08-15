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Apple оценила свою недвижимость в $200
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Apple оценила свою недвижимость в $200 

Инфо 24 1 час назад
Фото: Инфо 24
Корпорация Apple, чья капитализация в начале августа достигла триллиона долларов, утверждает, что недвижимость вокруг Apple Park в Калифорнии стоит всего $200. При этом налоговые инспекторы оценили ее в $1 млрд Apple подала почти 500 аппеляций на общую сумму $8,5 млрд, в которых корпорация настаивает, что цены на некоторые здания в строящемся кампусе Apple Park якобы завышены. Цену в $200 компания установила и для еще одного обжалования, где налоговики вывели сумму в $384 млн  Местные налоговые инспекторы заявляют, что корпорация с многомиллионными доходами готова тратить огромные суммы на адвокатов и экспертов по недвижимости, подавая новые аппеляции. При этом ранее глава компании Тим Кук заявил, что в каждой стране, где работает компания, Apple платит все полагающиеся налоги.
Капитализация Apple достигла триллиона долларов
Местные власти недовольны подобной практикой обжалований крупными компаниями. По их мнению, они попросту злоупотребляют лазейками налогового законодательства. Подобные аппеляции регулярно подают юристы Google, Genentech, United Airlines и другие.
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