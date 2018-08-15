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Средний размер потребкредитов приблизился к 200 тысячам
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Средний размер потребкредитов приблизился к 200 тысячам 

News.ru 1 час назад
Во II квартале 2018 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 196,8 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 35,5% или на 51,6 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (492 тысячи), Московской области (342,5 тысячи), Санкт-Петербурге (325 тысяч). В свою очередь наименьший размер — в Алтайском крае (118,1 тысячи), Кемеровской области (135,6 тысячи), Удмуртской Республике (142,6 тысячи).
«Основной рост в сегменте потребительского кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счёт увеличения их среднего размера», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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