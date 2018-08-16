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Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО во II кв снизилась на 19%
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Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО во II кв снизилась на 19% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО во втором квартале 2018 года снизилась на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 872 миллиона рублей, сообщила компания.
Скорректированная чистая выручка выросла в 1,5 раза — до 4,51 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,392 миллиарда рублей, увеличившись на 1,2%.
Компания прогнозирует рост общей скорректированной чистой выручки в 2018 году на 26-32% по сравнению с 2017 годом. В то же время Qiwi отмечает, что снижение скорректированной чистой прибыли по итогам текущего года может составить 15-25%.
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