Банк «Русь» снизил ставки по вкладам в рублях

По вкладу «Оренбург 275!» предусмотрено четыре периода начисления процентов со ставками в диапазоне 4,5—5,7% годовых. Средняя ставка за весь срок размещения равна 5,12% годовых (вместо 5,35%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, срок — 1 100 дней. Проценты ежегодно выплачиваются или капитализируются.

Продуктовый виджет

По «Золотому возрасту» (от 10 рублей на 372 дня) предусмотрено четыре периода начисления процентов по 93 дня каждый со ставками от 4,5% до 5,6% годовых. Средняя процентная ставка за весь срок уменьшена с 5,4% до 5,1%.

Проценты по депозиту «Пенсионный удобный» (от 10 рублей на 372 дня) начисляются по трем периодам со ставками от 4,3% до 5,6% годовых. Средняя ставка за весь срок размещения теперь равняется 5,2% (вместо 5,47%).

Проценты по двум вкладам ежеквартально выплачиваются либо капитализируются.

Депозиты «Рантье VIP» (от 500 тыс. рублей) и «Рантье Пенсионный» (от 5 тыс. рублей) можно оформить под 3—5,6% годовых (прежде — под 3,2—6%), а «Рантье Стандарт» (от 10 тыс. рублей) — под 2,8—5,3% (ранее — под 3—5,6%). Срок их размещения — один, два, три, шесть месяцев или один год. Проценты по трем депозитам ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Возможность пополнения предусмотрена для вкладов «Золотой возраст» и «Пенсионный удобный».