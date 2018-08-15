Стоимость акций «Аэрофлота» подскочила почти на 8% 

Акции «Аэрофлота» на Московской бирже подорожали на 7,93%. Это произошло после сообщения о выкупе акций на семь млрд рублей.
Согласно данным торгов, стоимость одной бумаги составила 115,75 рубля, однако к 10:45 по мск рост замедлился до 5,6%, а цена составила 113,5 рубля.
«Аэрофлот» хочет выкупить 47 817 796 акций на сумму более семи млрд рублей у компаний, которые не поддержали сделку по лизингу 50 самолётов МС-21. Решение было озвучено после заседания совета директоров, передаёт Nation News.
Ранее News.ru писал, что авиакомпания «Аэрофлот» направила в Минтранс предложения по изменению стандартов подготовки пилотов.