Стоимость акций «Аэрофлота» подскочила почти на 8%

Акции «Аэрофлота» на Московской бирже подорожали на 7,93%. Это произошло после сообщения о выкупе акций на семь млрд рублей.

Согласно данным торгов, стоимость одной бумаги составила 115,75 рубля, однако к 10:45 по мск рост замедлился до 5,6%, а цена составила 113,5 рубля.

«Аэрофлот» хочет выкупить 47 817 796 акций на сумму более семи млрд рублей у компаний, которые не поддержали сделку по лизингу 50 самолётов МС-21. Решение было озвучено после заседания совета директоров, передаёт Nation News.