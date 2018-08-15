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Более 280 млрд руб. потратили в России на покупку новых легковых автомобилей премиум-класса в январе-июне
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Более 280 млрд руб. потратили в России на покупку новых легковых автомобилей премиум-класса в январе-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 280 млрд руб. потратили россияне на покупку новых легковых автомобилей премиум-класса в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», за шесть месяцев 2018 г. в России было реализовано немногим более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок. На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд руб. — на 7% больше, чем в I полугодии 2017 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидирует в данном рейтинге Mercedes-Benz — продукция этой немецкой марки за отчетный период обошлась россиянам в 77 млрд руб. На втором месте находится еще один премиум-бренд из Германии — BMW (63 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров японский Lexus с показателем 47 млрд руб.
«Кроме этого, жители России потратили 26 и 25 млрд руб. на покупку новых машин марок Land Rover и Audi соответственно. Еще более чем на 10 млрд руб. они приобрели автомобили Porsche (12 млрд руб.) и Volvo (11 млрд руб.). На продукцию других премиум-брендов было потрачено меньше денежных средств», — отметили в пресс-службе.
Эксперты агентства «Автостат» также отмечают, что на долю премиум-сегмента в России приходится около 9% продаж новых легковых автомобилей. Но за счет более высокой средней цены он занимает четверть всей емкости российского рынка.
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