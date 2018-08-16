Доходности ОФЗ пока не привлекают локальных инвесторов

Вчера на аукционе Минфину удалось продать ОФЗ 25083 лишь на 5,8 млрд руб. из предложенных 10 млрд руб., при этом такой низкий объем размещения обусловлен нежеланием ведомства предоставить премию (доходность по цене отсечения YTM 8,16% оказалась вблизи котировок вторичного рынка на утро в день аукциона). После аукциона на рынке доходность выпуска поднялась до YTM 8,20% на фоне возобновившегося ценового снижения вдоль всей кривой госдолга вслед за ослаблением рубля (с 66,7 руб. до 67,4 руб. за долл.). Сегодня длинные выпуски преодолели отметку YTM 8,5%, по-видимому, нерезиденты продолжают выходить из российского госдолга, при этом локальные инвесторы на текущих уровнях не готовы покупать большие объемы (о чем свидетельствует итог аукциона). Стоит отметить, что Минфин может себе позволить проводить такую тактику размещения (не размещать бумаги, если нет спроса по рыночным ценам). По нашим оценкам, в этом году из-за высокой рублевой цены нефти профицит федерального бюджета позволит покрыть объем рублей, поступающих на рынок из бюджета вследствие валютных интервенций, без превышения плана по тратам ФНБ, т.е. острой потребности в заимствованиях нет.