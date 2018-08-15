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En+ увеличила выработку электроэнергии в I полугодии на 3,6% — до 35 млрд кВт•ч
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En+ увеличила выработку электроэнергии в I полугодии на 3,6% — до 35 млрд кВт•ч 

Rambler News Service 1 час назад
Выработка электроэнергии на станциях En+ Group увеличилась в январе-июне 2018 года на 3,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 35 млрд кВт•ч, говорится в сообщении компании.
Выработка электроэнергии ГЭС, принадлежащими En+, сократилась на 3,3% и составила 26,3 млрд кВт•ч, выработка ТЭЦ возросла на 31,8% — до 8,7 млрд кВт•ч.
Абаканская СЭС выработал в первом полугодии 3,2 млн кВт•ч электроэнергии, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Производство тепловой энергии за отчетный период возросло на 7,5% и составило 15,7 млн Гкал.
Чистая прибыль энергетического дивизиона компании выросла в январе-июне 2018 года на 15,8% — до $139 млн Выручка возросла на 7% — до $1,711 млрд Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 9,6% — до $627 млн
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