En+ увеличила выработку электроэнергии в I полугодии на 3,6% — до 35 млрд кВт•ч

Выработка электроэнергии на станциях En+ Group увеличилась в январе-июне 2018 года на 3,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 35 млрд кВт•ч, говорится в сообщении компании.

Выработка электроэнергии ГЭС, принадлежащими En+, сократилась на 3,3% и составила 26,3 млрд кВт•ч, выработка ТЭЦ возросла на 31,8% — до 8,7 млрд кВт•ч.

Абаканская СЭС выработал в первом полугодии 3,2 млн кВт•ч электроэнергии, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство тепловой энергии за отчетный период возросло на 7,5% и составило 15,7 млн Гкал.

Чистая прибыль энергетического дивизиона компании выросла в январе-июне 2018 года на 15,8% — до $139 млн Выручка возросла на 7% — до $1,711 млрд Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 9,6% — до $627 млн