В Ставрополе передали в суд дело о незаконных кредитах на 1,7 млрд рублей

В Ставрополе передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей компании «Висма», которые незаконно получили в банках кредиты на общую сумму более 1,7 млрд руб., пишет Newstracker.ru со ссылкой на прокуратуру

«Организация занимается добычей и реализацией питьевой воды. Владелец, гендиректор, а также исполнительные директора получали в банках кредиты по фальшивым документам», — следует из сообщения.

В настоящее время гендиректор компании находится под домашним арестом, его подельники — под подпиской о невыезде.