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В Ставрополе передали в суд дело о незаконных кредитах на 1,7 млрд рублей
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В Ставрополе передали в суд дело о незаконных кредитах на 1,7 млрд рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
В Ставрополе передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей компании «Висма», которые незаконно получили в банках кредиты на общую сумму более 1,7 млрд руб., пишет Newstracker.ru со ссылкой на прокуратуру.
«Организация занимается добычей и реализацией питьевой воды. Владелец, гендиректор, а также исполнительные директора получали в банках кредиты по фальшивым документам», — следует из сообщения.
В настоящее время гендиректор компании находится под домашним арестом, его подельники — под подпиской о невыезде.
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