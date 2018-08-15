Прибыль китайского технологического гиганта Tencent упала на 2 процента во втором квартале

15 августа. PROCOMP.INFO — Китайский технологический гигант Tencent сообщил о неожиданном 2-процентном падении чистой прибыли во втором квартале, из-за более медленного роста мобильных игр и снижения компьютерных игр.

Крупнейшая китайская игровая компания заявила, что прибыль в апреле-июне упала до 17,87 млрд юаней ($2,59 млрд) по сравнению со средним показателем в 19,67 млрд юаней.

Выручка выросла на 30 процентов до 73,68 млрд юаней, отставая от средней оценки 16 аналитиков в 77,5 млрд юаней. Это представляет собой самый медленный квартальный рост доходов с третьего квартала 2015 года.

Tencent — самая ценная азиатская компания с рыночной стоимостью $407,6 млрд по состоянию на конец среды. В этом году его акции были неустойчивыми на фоне опасений замедления его основных видов деятельности.