Новосибирская область за месяц снизила госдолг на 2,1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 15 августа. / ТАСС /. Государственный долг Новосибирской области снизился с июля по август на 2,1 млрд рублей — с 43,2 до 41,1 млрд, следует из данных в долговой книге региона. Сумма сократилась за счет выплат по государственным облигациям 2014 года.

Объем государственных облигаций Новосибирской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга составлял в июне 2018 года 15,1 млрд рублей, в августе — 13,1 млрд рублей, следует из долговой книги.

С начала года объем госдолга сократился на 6 млрд рублей — с 47,14 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, весной Новосибирская область привлекла 10 млрд рублей кредитов для рефинансирования государственного долга.