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Генпрокуратура взыскала за I полугодие более 400 млн рублей с коррупционеров
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Генпрокуратура взыскала за I полугодие более 400 млн рублей с коррупционеров 

Rambler News Service 54 минуты назад
Работники Генпрокуратуры РФ взыскали за I полугодие 2018 года свыше 400 млн рублей в рамках возмещения ущерба по коррупционным актам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, в первом полугодии 2018 года прокурорами предъявлено 1,3 тыс. исков в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства, а также иных, в том числе внесудебных, мер на сумму 3,8 млрд рублей (в первом полугодии 2017 года сумма исков составила 4,6 млрд рублей). В результате в бюджет взыскано свыше 400 млн рублей (в первом полугодии 2017 года — около 300 млн рублей)», — говорится в сообщении.
К примеру, экс-глава сельского поселения Саянтуйское в республике Бурятия выплатила по решению суда более 6 млн рублей по делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Более 12 млн рублей взыскали с заместителя начальника владимирского главка ФСИН России и двоих работников исправительной колонии строгого режима. Их признали виновными в заключении фиктивного госконтракта.
Взыскание ущерба обычно происходит в рамках арбитражного, уголовного и гражданского судопроизводства. В некоторых случаях уличенные в коррупции самостоятельно возмещают ущерб до передачи дела в суд.
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