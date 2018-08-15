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Генпрокуратура: за шесть месяцев 2018 года в бюджет взыскано свыше 400 млн рублей
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Генпрокуратура: за шесть месяцев 2018 года в бюджет взыскано свыше 400 млн рублей 

RT на русском 24 минуты назад
В Генпрокуратуре России заявили, что в ходе возмещения ущерба, причинённого актами коррупции, в первом полугодии 2018 года в бюджет взыскано свыше 400 млн рублей.
Как сообщается на сайте ведомства, за полгода прокуроры предъявили 1,3 тыс. судебных исков, а также иных, в том числе внесудебных, мер на 3,8 млрд рублей. Эта сумма на 800 миллионов рублей ниже, чем за аналогичный период 2017 года, тем не менее взыскать получилось больше, а именно 400 миллионов рублей в 2018 против 300 млн рублей в 2017.
Взыскание ущерба может происходить в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства, а в некоторых ситуациях люди, уличённые в коррупции, возмещают ущерб до того, как дело доходит до суда.
Как сообщалось ранее, за полтора года в России в связи с утратой доверия уволены более 1,7 тысячи чиновников.
RT на русском: последние новости
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