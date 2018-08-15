ФССП: за полгода осужденные за коррупцию накопили долги по штрафам на 32 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. / ТАСС /. Суммарный долг по штрафам, назначенным осужденным за коррупционные преступления, в I полугодии достиг 32 млрд рублей.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"В первом полугодии 2018 года на принудительном исполнении находилось 8,5 тыс. исполнительных производств данной категории [по взысканию штрафов, назначенных в качестве наказания за коррупционные преступления] на сумму 32 млрд рублей", — сообщили в ФССП.

Это почти вдвое превышает суммарный долг всех взыскивавшихся за полугодие долгов по штрафам ГИБДД (их было на 17,4 млрд руб.), а также составляет 77% от всех взыскиваемых судебными приставами штрафов, назначенных в качестве уголовного наказания. Согласно данным статистики, за первое полугодие 2016 года было 7,8 тыс. производств на 24,2 млрд рублей, за 6 месяцев 2017 года — 8,1 тыс. на 31,5 млрд рублей.

Средняя сумма долга по штрафу коррупционера выросла с 3,1 млн рублей в 2016 году до 3,7 млн рублей.

Штрафы, кратные размеру взяток, были введены в Уголовный кодекс РФ в 2011 году. Они могут достигать стократного размера от суммы взятки, но не более 500 млн рублей с одного человека. При этом в отличие от других должников осужденные за коррупцию не могут прибегнуть к процедуре личного банкротства — для них предусмотрена лишь возможность отсрочки или рассрочки выплат либо замена наказания на лишение свободы.