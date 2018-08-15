За год госдолг Удмуртии сократился на 3%

По состоянию на 1 августа текущего года государственный внутренний долг Удмуртии составил 48 млрд 335,9 млн рублей, сообщает Министерство финансов региона. Объем госдолга республики не меняется уже два месяца.

При этом за год он сократился на 1 млрд 584,6 млн руб. или на 3,2% (на 1 августа 2017 г. 49 млрд 920,5 млн руб.).

В структуре госдолга Удмуртии 54% приходилось на бюджетные кредиты, 27% на коммерческие, 19% на государственные ценные бумаги региона (месяцем ранее 44,4%, 37%, 18,6% соответственно).

Расходы на обслуживание госдолга составили 1 млрд 287,4 млн руб., просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, ранее власти Удмуртии заявили о намерении за 2018 год сократить объем госдолга на 1,9 млрд руб. до 47 млрд руб.

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