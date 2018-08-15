Россияне активно покупают премиальные автомобили

Россияне потратили около трёхсот миллиардов рублей на легковушки, принадлежащие премиум-классу.

Такие данные предоставлены аналитическим агентством за первые шесть месяцев нынешнего года. Данная цифра превышает показатели прошлого года на 7 процентов. Компания Mercedes-Benz получила от российских автовладельцев около 80 миллиардов рублей. BMW на второй строчке с показателями в 65 миллиардов. Также россияне предпочитают и автомобильную марку Lexus, за 1-ое полугодье 2018 года компания получила прибыли в 48 миллиардов рублей. Land Rover поимела с российских потребителей до 27 миллиардов.

Российскими дилерами было продано около 850 легковых авто, на автомобили премиум класса приходится около 10 процентов от всего объёма. С первого, по 6 месяц 2018 года жители стары потратили на приобретение автомобилей более одного триллиона рублей.