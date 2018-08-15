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Россияне активно покупают премиальные автомобили
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Россияне активно покупают премиальные автомобили 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Россияне потратили около трёхсот миллиардов рублей на легковушки, принадлежащие премиум-классу.
Такие данные предоставлены аналитическим агентством за первые шесть месяцев нынешнего года. Данная цифра превышает показатели прошлого года на 7 процентов. Компания Mercedes-Benz получила от российских автовладельцев около 80 миллиардов рублей. BMW на второй строчке с показателями в 65 миллиардов. Также россияне предпочитают и автомобильную марку Lexus, за 1-ое полугодье 2018 года компания получила прибыли в 48 миллиардов рублей. Land Rover поимела с российских потребителей до 27 миллиардов.
Российскими дилерами было продано около 850 легковых авто, на автомобили премиум класса приходится около 10 процентов от всего объёма. С первого, по 6 месяц 2018 года жители стары потратили на приобретение автомобилей более одного триллиона рублей.
Car.ru: последние новости
Около 1 триллиона рублей потратили россияне на покупку автомобилей По итогам июля Российский авторынок занимает пятое место среди Европейских рынков 20 ведущих автохолдингов Петербурга занимают уже более 80% рынка
Комментарии  Ещё 2 источника 
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