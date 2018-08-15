Саратовцы за июнь набрали ипотечных кредитов на три миллиарда

За июнь этого года саратовские банки выдали жителям области 1910 рублевых ипотечных жилищных кредитов на общую сумму три миллиарда рублей. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба саратовского отделения Волго-Вятского управления Банка России

Банк отмечает, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данные показатели выросли на 51% и 62% соответственно.

«На рост ипотечного кредитования основное влияние оказало снижение ставок по ипотеке. В июне средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,6%, что на 1,6 ппроцентных пункта ниже, чем годом ранее», — проинформировал ЦБ РФ.