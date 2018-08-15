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Саратовцы за июнь набрали ипотечных кредитов на три миллиарда
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Саратовцы за июнь набрали ипотечных кредитов на три миллиарда 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
За июнь этого года саратовские банки выдали жителям области 1910 рублевых ипотечных жилищных кредитов на общую сумму три миллиарда рублей. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба саратовского отделения Волго-Вятского управления Банка России.
Банк отмечает, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данные показатели выросли на 51% и 62% соответственно.
«На рост ипотечного кредитования основное влияние оказало снижение ставок по ипотеке. В июне средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,6%, что на 1,6 ппроцентных пункта ниже, чем годом ранее», — проинформировал ЦБ РФ.
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