Рублевые цены на авиабилеты за границу выросли на 6-8% из-за валютных колебаний

Рублевые цены на авиабилеты по международным направлениям с 15 августа выросли на 8% при расчете тарифов в долларах и на 6% — при расчете тарифов в евро, сообщил RNS глава холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин

Он отметил, что в соответствии с резолюцией IATA внутренний курс систем бронирования авиабилетов (GDS) обновляется по средам на основании курсов ЦБ по результатам торгов в понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону.

«С 15 по 21 августа курсы валюты будут равны: 1 евро — 78 рублей, а 1 доллар — 68,5 рублей», — сказал Горин.

Он пояснил, что если на прошлой неделе, например, авиабилет стоил 1 тыс. евро, что в рублях составляло 73,5 тыс. рублей, то с 15 августа такой билет в рублях будет стоить 78 тыс. рублей.