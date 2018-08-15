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Рублевые цены на авиабилеты за границу выросли на 6-8% из-за валютных колебаний
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Рублевые цены на авиабилеты за границу выросли на 6-8% из-за валютных колебаний 

Rambler News Service 46 минут назад
Рублевые цены на авиабилеты по международным направлениям с 15 августа выросли на 8% при расчете тарифов в долларах и на 6% — при расчете тарифов в евро, сообщил RNS глава холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.
Он отметил, что в соответствии с резолюцией IATA внутренний курс систем бронирования авиабилетов (GDS) обновляется по средам на основании курсов ЦБ по результатам торгов в понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону.
«С 15 по 21 августа курсы валюты будут равны: 1 евро — 78 рублей, а 1 доллар — 68,5 рублей», — сказал Горин.
Он пояснил, что если на прошлой неделе, например, авиабилет стоил 1 тыс. евро, что в рублях составляло 73,5 тыс. рублей, то с 15 августа такой билет в рублях будет стоить 78 тыс. рублей.
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