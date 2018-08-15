Ozon отчитался о рекордном росте продаж во втором квартале 2018 года

Всего в первом полугодии выручка от продаж выросла на 76% и составила 14,8 млрд рублей, уточняется в сообщении. В этот период Ozon.ru доставил покупателям 6,2 млн заказов общей наполняемостью в 29 млн товаров.

Суммарный GMV OZON.ru и OZON.travel составил 32 млрд рублей. В компании ожидают, что этот показатель превысит 70 млрд рублей к концу текущего года.

«Стремительный рост демонстрируют большинство товарных категорий. Самой быстрорастущей категорией во втором квартале 2018 г. были «Продукты питания» — рост превысил 200% в соотношении год к году, а в общей структуре продаж сегмент достиг 5%. Существенный рост продемонстрировали категории «Красота и здоровье» (рост 164%) и «Детские товары» (144%)», — рассказали в Ozon.ru.

Наибольший рост наблюдается в Московской области (160%), Казани (110%) и Екатеринбурге (100%).

Конверсия компании показывает рост на 30% ежегодно, продажи через мобильное приложение во втором квартале 2018 года выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении.

По словам гендиректора Александра Шульгина, Ozon.ru показал «самые высокие темпы роста в современной истории компании».

Запуск маркетплейса позволит онлайн-ритейлеру «закрепить лидерство» в своем сегменте, добавил он.

«Сейчас мы запускаем платформу Marketplace, которая позволит закрепить лидерство Ozon.ru в сегменте онлайн-торговли. Наша площадка позволит не только расширить ассортимент для покупателей, которые увидят кратное увеличение товаров и заметное снижение цен, но и для продавцов — они смогут получить доступ к многомиллионной базе клиентов Ozon.ru, качественному IT-сервису и лучшей логистической инфраструктуре в России», — подчеркнул Шульгин.

Онлайн-ритейлер также расширил штат разработчиков — сейчас в компании работает более 500 IT-специалистов, уточняется в сообщении.