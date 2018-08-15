«Введение новых санкций не отразится на стоимости жилья» 

«Колебания национальной валюты отыгрывают новости о введении новых антироссийских санкций со стороны США. На мой взгляд, при отсутствии каких-либо критических ограничений курс рубля к доллару США будет находится в диапазоне 63-66 руб. Введение новых санкций — это своего рода очередной этап стресс-тестирования российской экономики. Регулятор — ЦБ и экономический блок правительства готовы к принятию технических мер в случае значительной отрицательной коррекции рубля. Различные отрасли по-разному реагируют на колебания курса. Особенно чувствительны к таким колебаниям импортеры, ориентированные на потребительский рынок. Что же касается строительной отрасли, то доля импортируемых комплектующих в настоящее время невелика. Даже строительная техника и строительное оборудование не подорожает „в рублях“ настолько, чтобы это отразилось на стоимости квадратного метра жилья. Вероятно, заявления строителей, а особенно риэлторов, связаны с маркетинговой составляющей: необходимо продавать то, что уже строится или построено. В этой ситуации они воздействуют на потенциального клиента, советуя „покупайте, пока не подорожало“. Различные ипотечные программы предлагают сегодня одни из самых выгодных за последние 10 лет условий по ипотеке. Сами строители в регионах активно выстраивают систему скидок и беспроцентных рассрочек. В отрасли строительства, хоть и не везде в регионах, удалось выстроить рыночную конкуренцию на рынке новостроек. Стоимость недвижимости и насыщение рынка напрямую зависит от спроса. Спрос стимулируется и государством, посредством ипотечных программ и программ государственной поддержки (жилищные сертификаты, материнский капитал), таким образом взлета цен на недвижимость или их существенная коррекция даже на 5-7% в текущих условиях маловероятна. Нужно учитывать, что на рынок влияет и программа реновации жилого фонда, проводимая в Москве. Опыт столицы будет транслирован на регионы, это полезный опыт. С учетом роста продолжительности жизни, доходов большей части населения, увеличения рождаемости спрос на недвижимость будет стабильным как на объект жилья, так и на объект инвестирования с целью сдачи внаем».
Фото: Евгений Поторочин