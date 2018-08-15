Зарплаты в Балакове объявлены выше саратовских и областных 

Средняя зарплата в Балаково Саратовской области составляет 30344 рублей. Такую цифру озвучил глава Балаковского района Александр Соловьев. Более того, благосостояние местных жителей за год выросло на 11%, а средние заработки в промышленности достигли 34 тысяч рублей. Об этом сообщил Go64.ru Ранее Саратовстат отмечал, что среднемесячная заработная плата по области составила 27 250 рублей. А согласно Росстату, по России цифра достигла 45 тысяч рублей, что по всем опросам вызвало возмущение и недоверие граждан к официальной статистике.