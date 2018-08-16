Прибыль «МегаФона» за 2 квартал выросла на 11,5% 

Чистая прибыль "МегаФона" по МСФО за 2 квартал 2018 года выросла на 11,5% по сравнению с прошлым годом и достигла 6 154 млн руб. Об этом сообщила компания. Консолидированная выручка выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81 945 млн руб. Показатель OIBDA вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32 261 млн руб. Показатель рентабельность OIBDA составил 39,4% по сравнению с 39,3% во втором квартале 2017 года. CAPEX увеличился на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 16 227 млн руб. Свободный денежный поток для акционеров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1% и достиг 7 867 млн руб. Чистый долг на 30 июня 2018 года составил 214 743 млн руб. Число мобильных абонентов выросло на 0,1% и составило 77,5 млн человек на 30 июня 2018 года.
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