Ещё
В Ростовской области цены на бензин выросли на 3.7 рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.16
$
67.40
76.15
76.30
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
70.53
–1.20 Золото
1179.80
–0.59 РТС
1050.40
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1342
–0.0318
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

В Ростовской области цены на бензин выросли на 3.7 рубля 

Деловое сообщество 2 часа назад
Ознакомиться со средними ценами на бензин в каждом месяце можно на сайте органа статистики.
Согласна этим приведенным там данным, средняя стоимость бензина АИ-92 в первом месяце года была 39,3 рубля. В конце июля средняя цена уже достигла 42,95 рубля.
Что касается бензина АИ-95, то в январе средняя стоимость была 42,56 рублей, а в июле стала 46,09. Что выше 3,54 рубля.
Самый большой рост цен в текущем году произошел с бензином АИ-98. Он подорожал на 3,96 рубля.
В России цены на бензин выросли на 7,3%.
Деловое сообщество: последние новости
Прожиточный минимум в Ростовской области увеличили на 260 рублей До конца года в Ростовской области капитально отремонтируют более 1 тыс домов В Ростовской области ипотеку будут выдавать под 6%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»141
Россиян запугали новыми налогами33
Названы последствия отказа от пенсионной реформы686
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение