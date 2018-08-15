В Ростовской области цены на бензин выросли на 3.7 рубля

Ознакомиться со средними ценами на бензин в каждом месяце можно на сайте органа статистики.

Согласна этим приведенным там данным, средняя стоимость бензина АИ-92 в первом месяце года была 39,3 рубля. В конце июля средняя цена уже достигла 42,95 рубля.

Что касается бензина АИ-95, то в январе средняя стоимость была 42,56 рублей, а в июле стала 46,09. Что выше 3,54 рубля.

Самый большой рост цен в текущем году произошел с бензином АИ-98. Он подорожал на 3,96 рубля.

В России цены на бензин выросли на 7,3%.