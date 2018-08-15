СМИ: Средний чек на товары к учебному году вырос в июле на 23%

Средний чек на товары к учебному году увеличился в июле на 23% по сравнению с 2017 годом, сообщают «Известия» . Сумма покупки в магазине достигает 2,1 тыс. рублей.

Это следует из данных оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД».

В топ-10 входят школьная форма, принадлежности для обучения, предметы одежды, канцтовары.

Самая высокая стоимость покупки оказалась у школьной формы, средний чек на которую составил 1,8 тыс. рублей (+12,5% по сравнению с июлем 2017 года).

Второе место занимают детские брюки — почти 1,4 тыс. рублей (+14%).

Далее следуют рюкзак — 930 рублей (+13%), блузка — 670 рублей (+17%), пенал — 640 рублей (+28%).

Наибольший рост цены зафиксирован у детской футболки — на 77%, до 390 рублей, а также у настольной лампы — на 42%, до 330 рублей.

Минэкономразвития заявили, что в июле 2018 года стоимость одежды для детей школьного возраста увеличилась на 2,4%. Это ниже показателя инфляции (2,5% год к году). На детскую обувь цены росли чуть быстрее — на 3,4%.

Ранее в Госдуме предложили ограничить максимальную стоимость школьной формы.