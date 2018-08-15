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Бренд Сбербанка признан самым дорогим в России
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Бренд Сбербанка признан самым дорогим в России 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: Кубанские Новости
Сбербанк стал самым дорогим брендом России по версии консалтинговой компании Brand Finance. Стоимость крупнейшего российского банка в этом году превысила 670 млрд рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в ежегодном обзоре компании, передает ТАСС.
Замыкают тройку самых дорогих брендов России — «Газпром» и «Лукойл». Их стоимость, по оценке Brand Finance, составила 320 млрд рублей и 281 млрд рублей соответственно. При этом бренд «Газпрома» подорожал на 5%, а «Лукойл» подешевел на 1%.
На четвертом месте рейтинга расположился бренд «Роснефти» стоимостью 203,9 млрд рублей (рост в цене на 13%), а на пятом — РЖД (159 млрд рублей, +35%). Шестое место занял бренд ритейлера «Магнит», подешевевший за год на 5%, до 145,2 млрд рублей, за ним следуют ВТБ (117,6 млрд рублей, +11%), МТС (114,5 млрд рублей, +23%) и «Татнефть» (97,3 млрд рублей, +9%). Десятку самых ценных брендов России замыкает сеть «Пятерочка», стоимость бренда которой оценивается в 91,2 млрд руб., или на 27% выше, чем в 2017 году.
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