Сбербанк стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance

МОСКВА, 15 августа. / ТАСС /. Консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом России: его стоимость в 2018 году достигла 670,4 млрд рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в ежегодном обзоре компании.

Замыкают тройку самых дорогих брендов РФ "Газпром" "Лукойл" . Их стоимость, по оценке Brand Finance, составила 320,8 млрд рублей и 281,1 млрд рублей соответственно. При этом бренд «Газпрома» подорожал по сравнению с 2017 годом на 5%, а бренд «Лукойла» подешевел на 1%.

На четвертом месте рейтинга — бренд "Роснефти" стоимостью 203,9 млрд рублей (с 2017 года он вырос в цене на 13%), а на пятом — РЖД (159 млрд рублей, +35%). Шестое место занял бренд ретейлера «Магнит» , подешевевший за год на 5%, до 145,2 млрд рублей, за ним следуют ВТБ (117,6 млрд рублей, +11%), МТС (114,5 млрд рублей, +23%) и "Татнефть" (97,3 млрд рублей, +9%).

Десятку самых ценных брендов России замыкает сеть «Пятерочка», стоимость бренда которой оценивается в 91,2 млрд рублей, что на 27% выше, чем в 2017 году.