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Сбербанк стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance
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Сбербанк стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом России: его стоимость в 2018 году достигла 670,4 млрд рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в ежегодном обзоре компании.
Замыкают тройку самых дорогих брендов РФ "Газпром" и "Лукойл". Их стоимость, по оценке Brand Finance, составила 320,8 млрд рублей и 281,1 млрд рублей соответственно. При этом бренд «Газпрома» подорожал по сравнению с 2017 годом на 5%, а бренд «Лукойла» подешевел на 1%.
На четвертом месте рейтинга — бренд "Роснефти" стоимостью 203,9 млрд рублей (с 2017 года он вырос в цене на 13%), а на пятом — РЖД (159 млрд рублей, +35%). Шестое место занял бренд ретейлера «Магнит», подешевевший за год на 5%, до 145,2 млрд рублей, за ним следуют ВТБ (117,6 млрд рублей, +11%), МТС (114,5 млрд рублей, +23%) и "Татнефть" (97,3 млрд рублей, +9%).
Десятку самых ценных брендов России замыкает сеть «Пятерочка», стоимость бренда которой оценивается в 91,2 млрд рублей, что на 27% выше, чем в 2017 году.
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