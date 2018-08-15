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Brand Finance вновь назвала Сбербанк самым дорогим брендом России
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Brand Finance вновь назвала Сбербанк самым дорогим брендом России 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: Секрет Фирмы
Независимая консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим российским брендом. В 2018 году стоимость кредитной организации достигла 670,4 млрд рублей, сообщается в ежегодном обзоре Brand Finance.
«Стоимость бренда Сбербанка выросла на 18% до 670,4 млрд рублей. Выдающаяся эффективность Сбербанка продлила лидерство компании в рейтинге самых дорогих российских брендов», — говорится в документе.
Согласно обзору, Сбербанку удалось получить титул сильнейшего российского бренда благодаря полученному рейтингу ААА+. В мире всего два банка с таким рейтингом — российский Сбербанк и китайский ICBC.
Второе место в рейтинге аналитики Brand Finance присудили «Газпрому», стоимость бренда которого составила 320,8 млрд рублей. В 2018 году этот показатель вырос на 5%. На третьей строчке оказался «Лукойл» стоимостью 281,1 млрд рублей. При этом его бренд подешевел по сравнению с прошлым годом на 1%.
Следом в списке идут «Роснефть (203,9 млрд рублей, +13%), РЖД (159 млрд рублей, +35%), «Магнит» (145,2 млрд рублей, -5%), ВТБ (117,6 млрд рублей, +11%), МТС (114,5 млрд рублей, +23%), «Татнефть» (97,3 млрд рублей, +9%) и «Пятерочка» (91,2 млрд рублей, +27%).
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