Назван самый дорогой бренд России

«Лукойл». Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих российских брендов. Список возглавил Сбербанк , опередивший по стоимости «Газпром»

По оценке Brand Finance, стоимость Сбербанка выросла на 18 процентов по сравнению с 2017 годом — теперь она составляет 670,4 миллиарда долларов. Второе место занял «Газпром», подорожав на пять процентов — до 320,8 миллиарда долларов. Замкнул тройку лидеров «Лукойл», который, однако, понизил свои показатели на процент и теперь стоит около 281 миллиарда долларов.

По данным компании, на четвертое место встал бренд «Роснефть» со своими 203,9 миллиарда долларами. Пятое место Brand Finance отдала РЖД , которые с 2017 года увеличили свою стоимость на пять процентов — до 158,98 миллиарда долларов. Шестое, седьмое, восьмое и девятое место поделили «Магнит» (145,2 миллиарда долларов), ВТБ (117,6 миллиарда долларов), МТС (114,5 миллиарда долларов) и «Татнефть» (97,3 миллиарда долларов) соответственно.

Замкнула рейтинг «Пятерочка», подорожавшая на 27 процентов. На момент составления списка ее стоимость оценивалась в 91,2 миллиарда долларов.

«Аэрофлот», Также Brand Finance опубликовал отдельный топ-50 дорогих брендов России, в который, помимо официальной десятки, вошли такие компании, как «Мегафон» «Яндекс» , «Ростелеком», «Детский мир» и другие.