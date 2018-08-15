Назван самый дорогой бренд России 

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих российских брендов. Список возглавил Сбербанк, опередивший по стоимости «Газпром» и «Лукойл».
По оценке Brand Finance, стоимость Сбербанка выросла на 18 процентов по сравнению с 2017 годом — теперь она составляет 670,4 миллиарда долларов. Второе место занял «Газпром», подорожав на пять процентов — до 320,8 миллиарда долларов. Замкнул тройку лидеров «Лукойл», который, однако, понизил свои показатели на процент и теперь стоит около 281 миллиарда долларов.
По данным компании, на четвертое место встал бренд «Роснефть» со своими 203,9 миллиарда долларами. Пятое место Brand Finance отдала РЖД, которые с 2017 года увеличили свою стоимость на пять процентов — до 158,98 миллиарда долларов. Шестое, седьмое, восьмое и девятое место поделили «Магнит» (145,2 миллиарда долларов), ВТБ (117,6 миллиарда долларов), МТС (114,5 миллиарда долларов) и «Татнефть» (97,3 миллиарда долларов) соответственно.
Замкнула рейтинг «Пятерочка», подорожавшая на 27 процентов. На момент составления списка ее стоимость оценивалась в 91,2 миллиарда долларов.
Также Brand Finance опубликовал отдельный топ-50 дорогих брендов России, в который, помимо официальной десятки, вошли такие компании, как «Мегафон», «Аэрофлот», «Яндекс», «Ростелеком», «Детский мир» и другие.
Ранее аналитики «Церих Кэпитал Менеджмент» рекомендовали покупать акции госкомпании «Роснефть». По их мнению, стоимость компании в ближайшее время пойдет вверх. Вдобавок в начале августа показатели компании превзошли ожидания аналитиков, в результате чего акции компании сумели установить исторический максимум.