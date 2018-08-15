Ещё
Число иностранных инвесторов на рыке арендной недвижимости Великобритании …
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.16
$
67.40
76.15
76.30
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
70.53
–1.20 Золото
1179.80
–0.59 РТС
1049.06
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1342
–0.0318
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Число иностранных инвесторов на рыке арендной недвижимости Великобритании … 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
В 2018 году в британской столице наблюдался приток международных инвесторов в недвижимость. Во второй половине 2011 года доля жилья, принадлежащего зарубежным покупателям, достигла 20%. В аналогичный период 2017 года эта цифра снизилась до 7%, но затем снова значительно подскочила, составив 12% во второй части текущего года, сообщает Residental Landlord.
Из иностранных арендодателей в Великобритании почти половина — из Западной Европы (44%). Австралия занимает второе место (16%), в то время как 14% принадлежит международным инвесторам-выходцам из Северной Америки. Арендодатели с Ближнего Востока составляют 9%. В Лондоне 30% международных инвесторов — из стран Западной Европы, а 20% — из Азии.
Аналитик Hamptons International Анейша Беверидж отметила, что доля жилья, принадлежащая зарубежным инвестором, за последние восемь лет сократилась вдвое. Более высокий гербовый сбор и ежегодный налог ATED в сочетании с устойчивым увеличением налоговых счетов иностранных собственников привели к снижению международных вложений. К тому же, определенное влияние оказывает Брексит.
Prian.ru: последние новости
Стоимость жилья в Великобритании стремительно растет. В отличие от продаж Вторичное жилье в Италии продолжает дешеветь Число сделок с элитным жильём в Тель-Авиве сократилось на 80% за три года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»140
Россиян запугали новыми налогами33
Названы последствия отказа от пенсионной реформы686
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение