Число иностранных инвесторов на рыке арендной недвижимости Великобритании …

В 2018 году в британской столице наблюдался приток международных инвесторов в недвижимость. Во второй половине 2011 года доля жилья, принадлежащего зарубежным покупателям, достигла 20%. В аналогичный период 2017 года эта цифра снизилась до 7%, но затем снова значительно подскочила, составив 12% во второй части текущего года, сообщает Residental Landlord.

Из иностранных арендодателей в Великобритании почти половина — из Западной Европы (44%). Австралия занимает второе место (16%), в то время как 14% принадлежит международным инвесторам-выходцам из Северной Америки. Арендодатели с Ближнего Востока составляют 9%. В Лондоне 30% международных инвесторов — из стран Западной Европы, а 20% — из Азии.

Аналитик Hamptons International Анейша Беверидж отметила, что доля жилья, принадлежащая зарубежным инвестором, за последние восемь лет сократилась вдвое. Более высокий гербовый сбор и ежегодный налог ATED в сочетании с устойчивым увеличением налоговых счетов иностранных собственников привели к снижению международных вложений. К тому же, определенное влияние оказывает Брексит.