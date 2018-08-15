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В Челябинской области построят тепличный комплекс за 7,4 миллиарда рублей
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В Челябинской области построят тепличный комплекс за 7,4 миллиарда рублей 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг — РИА Новости. Тепличный комплекс «Горный» в городе Усть-Катав Челябинской области общей стоимостью 7,4 миллиарда рублей и площадью 25 гектаров планируют ввести в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"При поддержке губернатора области Бориса Дубровского в Усть-Катаве реализуется крупный инвестиционный проект — тепличный комплекс «Горный». Его площадь составит порядка 25 гектаров. На новом предприятии будут круглый год выращивать овощи закрытого грунта. Работу по созданию агропарка в Усть-Катаве сопровождает рабочая группа, созданная губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Новое производство создаст более 700 рабочих мест, в строительство планируется привлечь 7,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
По данным региональных властей, в декабре 2017 года в рамках реализации соглашения Фонд развития моногородов уже перевел в бюджет области 424 миллиона рублей. Очередной транш составил 185 миллионов рублей. Из общей суммы в 7,4 миллиарда рублей инвестиций 1,65 миллиарда рублей составят средства Фонда развития городов (95%) и областного бюджета (5%), а 5,75 миллиарда рублей вложит инвестор, уточняется в сообщении.
По словам управляющего компании «Агропарк Урал» Евгения Батурина, строительство тепличного комплекса идет полным ходом, уже выполнены работы по устройству вертикальной планировки, установлено 8,5 тысячи свай фундамента под колонны.
"Смонтировано 1,2 тысячи тонн металлоконструкций каркаса теплиц — это 70% от общего объема, остеклено 60 тысяч квадратных метров площади теплиц. Установлено 1,7 тысячи погонных метров трубопровода системы внутренних водостоков теплиц — это 60% объема работ, смонтировано 250 тысяч погонных метров трубопровода системы отопления теплиц. Запуск комбината ожидается в четвертом квартале 2018 года", — сказал Батурин.
Он добавил, что на 1 июля инвестор освоил 2,63 миллиарда рублей из заявленных 5,75 миллиарда рублей инвестиций.
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