ЦБ обнаружил вывод активов из «ОФК Банка» на 8 млрд рублей

Банк России выявил операции по выводу активов из лишившегося в апреле лицензии « ОФК Банка » с причинением ущерба на сумму более 8 млрд рублей, сообщила пресс-служба регулятора.

«Временная администрация по управлению ПАО «ОФК Банк» выявила операции по выводу активов банка посредством кредитования компаний, в том числе аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность, с причинением ущерба банку на сумму более 8 млрд рублей», — говорится в сообщении ЦБ.

Помимо этого, временная администрация обнаружила вывод активов банка посредством предоставления гарантий различным компаниям. В их число вошли и те, руководителями которых были сотрудники «ОФК Банка». Ущерб от этих действий достиг 3,3 млрд рублей.

16 апреля ЦБ отозвал лицензию у «ОФК Банка», а 6 августа Арбитражный суд Москвы признал организацию банкротом.