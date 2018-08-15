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ЦБ обнаружил вывод активов из «ОФК Банка» на 8 млрд рублей
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ЦБ обнаружил вывод активов из «ОФК Банка» на 8 млрд рублей 

Rambler News Service 51 минуту назад
Банк России выявил операции по выводу активов из лишившегося в апреле лицензии «ОФК Банка» с причинением ущерба на сумму более 8 млрд рублей, сообщила пресс-служба регулятора.
«Временная администрация по управлению ПАО «ОФК Банк» выявила операции по выводу активов банка посредством кредитования компаний, в том числе аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность, с причинением ущерба банку на сумму более 8 млрд рублей», — говорится в сообщении ЦБ.
Помимо этого, временная администрация обнаружила вывод активов банка посредством предоставления гарантий различным компаниям. В их число вошли и те, руководителями которых были сотрудники «ОФК Банка». Ущерб от этих действий достиг 3,3 млрд рублей.
16 апреля ЦБ отозвал лицензию у «ОФК Банка», а 6 августа Арбитражный суд Москвы признал организацию банкротом.
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