Ещё
Главгосэкспертиза сэкономила более 120 млрд рублей за первое полугодие 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.16
$
67.40
76.15
76.30
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
70.53
–1.20 Золото
1179.80
–0.59 РТС
1050.40
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1342
–0.0318
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Главгосэкспертиза сэкономила более 120 млрд рублей за первое полугодие 2018 года 

АСН-Инфо 28 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Общее снижение заявленной сметной стоимости объектов, документация по которым проходила экспертизу в Главгосэкспертизе России в I полугодии 2018 года, составило более 120 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из них по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости Главгосэкспертизой России было сэкономлено 60 млрд рублей средств федерального бюджета.
Всего за первые шесть месяцев года Главгосэкспертиза выдала 3 138 заключений. Рост количества выданных заключений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 30%.
Такой рост, в основном, достигнут за счет двукратного увеличения количества заключений, выдаваемых Главгосэкспертизой России по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.
АСН-Инфо: последние новости
Morgan Stanley отказался покупать Stockmann в Петербурге В состоянии полной полуготовности Петербург удержал свое место в топе регионов с самыми высокими ценами на вторичное жилье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»142
Россиян запугали новыми налогами33
Названы последствия отказа от пенсионной реформы686
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение