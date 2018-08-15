Главгосэкспертиза сэкономила более 120 млрд рублей за первое полугодие 2018 года

Общее снижение заявленной сметной стоимости объектов, документация по которым проходила экспертизу в Главгосэкспертизе России в I полугодии 2018 года, составило более 120 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости Главгосэкспертизой России было сэкономлено 60 млрд рублей средств федерального бюджета.

Всего за первые шесть месяцев года Главгосэкспертиза выдала 3 138 заключений. Рост количества выданных заключений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 30%.

Такой рост, в основном, достигнут за счет двукратного увеличения количества заключений, выдаваемых Главгосэкспертизой России по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.