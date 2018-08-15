Банк «Зенит» предлагает открыть ИИС

В московских офисах банка «Зенит» появилась возможность оформить договор на открытие индивидуального инвестиционного счета «Мировой рынок акций», позволяющий инвестировать средства на фондовом рынке. Размещение денежных средств и управление стратегией ИИС осуществляет партнер банка — УК «Альфа-Капитал», уточняется в релизе «Зенита»

Максимальная сумма, которую можно зачислить на ИИС, — 1 млн рублей в год. Минимальная сумма составляет 100 тыс. рублей, пополнять счет также можно на суммы от 100 тыс. рублей.

Денежные средства с ИИС размещаются в облигации федерального займа и акции крупнейших мировых компаний в сфере финансов, потребительского сектора, технологии, фармацевтики и машиностроения, указывают в «Зените».

В банке напоминают, что владелец индивидуального инвестиционного счета имеет право на получение налогового вычета с суммы до 400 тыс. рублей в год при условии, что ИИС действует в течение трех лет с момента открытия. Налоговый вычет можно получить с суммы, первоначально зачисленной на счет, или с полученной прибыли при его закрытии.

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