Два московских банка заподозрили в выводе активов на 15,5 млрд рублей

Банк России обнаружил признаки вывода активов в двух московских банках. Речь идет об «Объединенном финансовом капитале» (ОФК) и «Русском торговом банке» (РТБ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Временная администрация по управлению ОФК выявила операции по кредитованию компаний с сомнительной платежеспособностью, в том числе аффилированных с собственниками банка. Ущерб по этим сделкам составил более восьми миллиардов рублей. Активы также выводились через предоставление банковских гарантий компаниям, руководителями которых являлись сотрудники кредитной организации. Сумма ущерба от этих действий превысила 3,3 миллиарда рублей.

Руководство РТБ в преддверии отзыва лицензии осуществило замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги — ущерб от этих действий оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Еще 1,7 миллиарда рублей были выведены, в частности, посредством кредитования заемщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое положение.

По оценке Центробанка, отрицательный капитал ОФК достигает 17,4 миллиарда рублей, «дыра» в капитале РТБ — 4,4 миллиарда рублей.

Регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СК.

Лицензии у ОФК и РТБ были отозваны в апреле этого года. По данным ЦБ, проблемы в деятельности кредитных организаций возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели.